شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغربية: إقبال غير مسبوق للمواطنين على معرض أهلا رمضان بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد الكموني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون بشدة من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة لموجة التضخم العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية، وتأثر بها جميع فئات المجتمع بلا استثناء.
وأوضح الكموني، أن معرض أهلا رمضان بمحافظة الغربية، هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادا لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك أضعاف مضاعفة.
وقال الكموني، إن الغرفة حرصت على عمل لوحات مدون عليها أسعار السلع الغذائية داخل المعرض لمختلف المنتجات للشركات والمصانع المشاركة، كما تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة التجارية بالغربية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض، مشددا على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين والوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين.