شكرا لقرائتكم خبر عن "ماجد الفطيم للتجزئة" تواصل التزامها فى المساهمة بتمكين ذوي الهمم عبر المشاركة في النسخة الثانية لـمؤتمر ومعرض "المبادرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، عن مشاركتها في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "المبادرون"، الحدث السنوي الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوي الهمم. ولقد انطلق المؤتمر تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومعالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار مشاركته في الجلسة الحوارية التي ناقشت موضوع "العيش المستقل"، استعرض محمد حسن، المدير العام لتطوير الأعمال فى "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر، جهود كارفور، وحرصها على تنفيذ المبادرات الرامية إلى دعم وتمكين الأشخاص من ذوى الهمم.

وقال محمد حسن المدير العام لتطوير الأعمال في "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر: "نفخر بدورنا وبأن نشكل جزءاً من الحلول المطروحة، ونسعى جاهدين نحو عالم يوفر فرصاً متكافئة للجميع. وتتمحور أهدافنا حول زيادة وتعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم وإقامة مجتمع شامل يتجاوز حدود زملائناوعملاءنا، ونحن ملتزمون وحريصون على تقديم تجربة شاملة، من شأنها إحداث تأثير إيجابي ب داخل المجتمع المصري".

وتماشياً مع رؤية "ماجد الفطيم للتجزئة" فيما يتعلق بتحقيق الشمولية، قامت كارفورمصر، بتدريب الزملاء على كيفية التعامل مع ذوي الهمم، وأطلقت أكثر من 47 مبادرة في هذا الإطار، وشملت هذه المبادرات تدريب أكثر من 500 شخص من ذوي الهمم في فروع كارفور، كما حصل حوالي 270 شخص من المشاركين في الدورات التدريبية على فرص عمل، في حين شكلت النساء نحو27% منهم.- هذا وانطلق نحو 86 شخصاً آخر من الذين حصلوا على التدريبات، في أعمالهم التجارية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت كارفور، أول علامة تجارية في مجال البيع بالتجزئة في المنطقة التي توفر خدمة "الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة" للذين يعانون من الإعاقة السمعية. وتحقق ذلك من خلال توقيع كارفور أول اتفاق شراكة مع "ميرج التكنولوجية" الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في الحلول التكنولوجية المبتكرة لذوي الهمم، حيث باتت هذه الخدمة المجانية المبتكرة متوفرة في جميع فروعها منذ 2022.

وفي إطار التزامها بتقديم فرص متساوية للجميع تلعب شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، دوراً رائداً في مجال دعم ودمج الأشخاص من ذوي الهمم في جميع المجالات الحياتية والمجتمعية. وتشكل مشاركتهاة في مؤتمر ومعرض "المبادرون"، دلالة واضحة على نجاحها في القيام بدورها في هذا الإطار.



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