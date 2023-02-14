شكرا لقرائتكم خبر عن 143 مليار جنيه مبيعات أكبر 5 شركات عقارية فى مصر خلال 2022.. وطلعت مصطفى بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مبيعات كبرى شركات التطوير العقاري في مصر خلال عام 2022، على الرغم من استمرار التداعيات المعاكسة الناجمة عن الصراع العسكري في أوروبا، الذي أدى إلى تفاقم آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي بالفعل في أعقاب أزمة الوباء العالمي، وكشف تقرير شركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات، عن قائمة أكبر 5 شركات تطوير عقاري في مصر من حيث المبيعات خلال عام 2022، وهي:

1- مجموعة طلعت مصطفى القابضة

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي مبيعات ضخمة وغير مسبوقة بلغت 33.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2022، محطمة بذلك رقم مبيعاتها غير المسبوق بالسوق العقاري المحقق في العام الماضي وبما يتخطى مستهدف مبيعاتها لعام 2022 المتوقعة والبالغة 26.24 مليار جنيه بواقع 28%.

2- شركة إعمار مصر للتنمية

حلت شركة إعمار مصر للتنمية في المركز الثاني من حيث المبيعات مبتعدة بفارق بسيط عن مجموعة طلعت مصطفى، بعد طرح استثنائي لمشروع بالساحل الشمالي الصيف الماضي.

3- شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى

جاءت شركة ماونتن فيو في المركز الثالث بصعود بنسبة 56% في المبيعات عن العام الماضي مسجلة 31 مليار جنيه بعد طرح مشروعين بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وفي شرق القاهرة.

4- بالم هيلز للتعمير

دفعت مبيعات مشروعي باديا وبالم هيلز القاهرة الجديدة شركة بالم هيلز للتعمير للمركز الرابع بقائمة كبرى شركات التطوير العقاري محققة مبيعات بلغت 25 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 47%.

5- شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك

عززت مبيعات مشروعي فيليت وسوديك إيست من مبيعات شركة سوديك خلال عام 2022 محققة مبيعات 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو 78% عن العام السابق.



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