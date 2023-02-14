شكرا لقرائتكم خبر عن 11.6 مليار جنيه ضرائب ورسوما محصلة بجمارك الإسكندرية خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء الأعمال بالإدارات والمنافذ الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة الدكتور أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عن مشمول 12885 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر يناير 2023 وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر و فول الصويا والذرة وغيرها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 3 مليارات و104 ملايين و994 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 6 مليارات و964 مليونا و307 آلاف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات1 مليار و605 ملايين و668 ألف جنيه.

وخلال يناير الماضي تم تصدير مشمول 9612 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها المواد غذائية والألمونيوم والإستانلس والرخام ومنتجات أخرى بقيمة أجمالية بلغت 52 مليار و150 مليون و 320 ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية خلال بحوالى 1 مليون 462 ألف جنيه .

كما حصلت الإدارة العامة للمنافذ خلال شهر رسوم زيادة وزن عن عدد 640 بيانًا جمركيًا بمبلغ 6 ملايين و 483 ألف جنيه .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الاسكندرية خلال شهر يناير 2023 حوالي 11 مليارًأ و 682 مليونًا و 916 ألف جنيه .