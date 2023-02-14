شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية للبحث عن البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ثاني ايام مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023) توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي 5 اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما في 4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط و ذلك باستثمارات حدها الادني 40 مليون دولار و حفر 11 بئراً جديداً.

وشملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية لهيئة البترول مع الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول والتي وقع عليها الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة مع اللواء مهندس عبدالباسط السايح رئيس الشركة للبحث في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية في إطار استراتيجية قطاع البترول لتشجيع الشركات الوطنية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز حيث ستنفذ الشركة برنامج عمل مكثف بالمنطقة يشمل حفر 3 آبار استكشافية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 7 مليون دولار خلال فترات البحث على أن تتضاعف تلك الاستثمارات حال تحقيق كشف تجاري.

اتفاقية مع شركة مصرية للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية

اتفاقية لضخ استثمارات جديدة في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية

والاتفاقية الثانية التي وقعتها الهيئة مع شركة كويت انرجي في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية بحضور سونج يو الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي العالمية، وذلك لضخ استثمارات جديدة من الشركة في هذه المنطقة لاستغلال الاحتياطيات البترولية الواعدة التي لازالت تزخر بها ويشمل حفر بئرين باستثمارات حدها الأدنى حوالي 4 مليون دولار في اطار التزامات الاتفاقية التي وقع عليها الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة مع المهندس كامل الصاوي رئيس كويت انرجي مصر.

اتفاقية للبحث في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية

والاتفاقية الثالثة في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية بين الهيئة وشركتي انرجين واينا إندستريا نافتا العالميتين من ضمن المناطق التي تم اسنادها في المزايدة العالمية للهيئة، وذلك بحد أدني للاستثمارات يبلغ 14 مليون دولار ومنحة توقيع مليوني دولار، وحفر 3 آبار استكشافية.

وقام بالتوقيع علي الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة مع نيكولاس كاتشروف الرئيس التنفيذي لإنرجين ومديرها في مصر وعن شركة اينا اندستريا نافتا كل من مديري الاستكشاف والانتاج، والخدمات

اتفاقية لضخ استثمارات جديدة في جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية

والاتفاقية الرابعة للهيئة مع شركة ايني الإيطالية في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية لضخ استثمارات جديدة من الشركة الايطالية بالمنطقة لاستغلال الفرص الواعدة بعد ماتحقق من نجاحات بالمنطقة وذلك بحد ادني للاستثمارات نحو 7 ملايين دولار وحفر بئرين استكشافيين في اطار التزامات الاتفاقية التي وقع عليها مع رئيس التنفيذي للهيئة السيد ماتيا كامبانياتي مدير ايني الإيطالية في مصر بحضور لوكا فيجناتي مدير الاستكشاف بالشركة الايطالية .

اتفاقية للبحث في منطقة شمال سيناء البحرية

والاتفاقية الخامسة للهيئة مع شركة برينكو في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركة في منطقة جديدة للبحث والاستكشاف للغار الطبيعي في ضوء الفرص الواعدة وذلك بحد ادني للاستثمارات 8 ملايين دولار لعمليات البحث وحفر بئر استكشافي جديد، ووقع الاتفاقية مع رئيس الهيئة، المهندس رأفت البلتاجي عن شركة برينكو بحضور الدكتورة هدي بن جنات امين عام مرصد الطاقة للمتوسط .