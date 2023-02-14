شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.26% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.097 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17430 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 20541 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 7180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4478 نقطة.