شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس: 13شركة مصرية تشارك بمعرض "ماجيك شو" بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت سلباً على حركة التجارة العالمية.
وفي سياق آخر، أعلنت ماري لويس، أن المجلس يواصل جهوده خلال 2023 لزيادة الصادرات المصرية والتي حققت أرقام غير مسبوقة العام الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار مححقه ارتفاع بنسبة 22% الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبرى لمواصلة تحقيق طفرة تصديرية خلال هذا العام.
وأكدت ماري لويس، أن معرض "الماجيك شو" الذي يقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلي 15 فبراير 2022 يشهد مشاركة مصرية بجناح يضم 13 شركة من قطاع الملابس ومن المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع مشترين أجانب لتوفير الفرص التصديرية.