شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس: 13شركة مصرية تشارك بمعرض "ماجيك شو" بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حرص المجلس على التواجد في المعارض الدولية المؤثرة، وذلك في إطار رؤية المجلس التصديري للنهوض بالصادرات وتحقيق معدلات زيادة سنوية تتراوح بين 20 إلي 30%، مشيرة إلي أن المجلس يشارك بوفد يضم 13 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن أمريكا تتصدر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية بقطاع الملابس بما قيمته 1.3مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.1 مليار دولار فى 2021 بنسبة ارتفاع 11%، مما يجعل السوق الأمريكي هو الأكبر والأضخم لاستقبال المنتجات المختلفة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة المصرية

وأشارت إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت سلباً على حركة التجارة العالمية.

وفي سياق آخر، أعلنت ماري لويس، أن المجلس يواصل جهوده خلال 2023 لزيادة الصادرات المصرية والتي حققت أرقام غير مسبوقة العام الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار مححقه ارتفاع بنسبة 22% الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبرى لمواصلة تحقيق طفرة تصديرية خلال هذا العام.

وأكدت ماري لويس، أن معرض "الماجيك شو" الذي يقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلي 15 فبراير 2022 يشهد مشاركة مصرية بجناح يضم 13 شركة من قطاع الملابس ومن المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع مشترين أجانب لتوفير الفرص التصديرية.