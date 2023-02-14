شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب بقيمة جمارك مسحقة أكثر من 1.3مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 9 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و5 مطواه و5 سيف و20 ألف دولار أمريكي و1 جهاز طبي و78 عبوة مستلزمات طبية متنوعة و4 أجهزة سيرفر أنترنت و6 هاتف محمول و 140 فستان بناتي جديد مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .
وقام بالضبط: محمد صلاح، خالد عصمت، طارق خليفة، أحمد عوض وخالد حمزة مأموري الحركة وأسامة هويدي، شعبان الريس، أبوبكر حافظ وأحمد كمال مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد، عبدالمنعم ثابت مدير مجمع الساحات، صلاح ابوالحسن، عمرو العزب ومحمد سعد مأموري التعريفة، على حامد، مصطفى عكاشة وعصام أبو نحول بادارة الفحص بالاشعة ومروان البارودي مدير الأمن الجمركي، عبد المنصف عبدالعال، الخطيب منصور وحسن زايد مكافحة التهرب الجمركي عمليات .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و309 آلاف و944 جنيها.
قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وحررها عبدالعال أحمد، محمود عبدالمعتمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .