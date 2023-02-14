شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تدفع مؤشرات البورصة للصعود وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 17425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 2897 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 20491 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 7182 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 4461 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3457 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استرداد) 10 آلاف وثيقة، أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.685 مليون وثيقة بدلًا من 2.695 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عدد 410 ألف سهم، 15.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة 30.9 ألف سهم، 76.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 48.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 75 ألف سهم، 1000 سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عدد 115 ألف سهم، 3752 سهم، 91.9 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 50 ألف سهم.

أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شراء شركة شيميرا للاستثمار عدد 30.6 مليون سهم بسعر 19.32 جنيه بقيمة إجمالية 590.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم إلى 2.62%.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 380 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.93%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حقق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 379.7 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 398.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة انخفاض 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 30.2 مليون دولار مقارنةً مع 19.9 مليون دولار بنسبة نمو 51%.

في سياق آخر حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) إجمالي مبيعات يقترب من 4 مليارات جنيه شاملًا أداءً استثنائيًا للصادرات التي بلغت حوالي 52 مليون دولار، بحصة سوقية تقترب من 25% من إجمالي الصادرات المصرية، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات 4.8 مليار جنيه منها صادرات بقيمة 54 مليون دولار.

فيما أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، موافقة مجلس الإدارة، على تكليف الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء عدد 3 آلاف فدان أخرى بمدينة توشكى الجديدة بقيمة 45 مليون جنيه مجاورة للمساحة السابق تخصيصها، ليصبح إجمالي المساحة 5 آلاف فدان وبذات الشروط والمواصفات.