شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية بحضور 100 ممثل للشركات اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثلي مجموعة شركات Mitsui اليابانية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة أبرزها قطاع البنية التحتية، والمعادن، حيث تضمن الاجتماع ثلاثة محاور للنقاش حول التعاون المشترك بين الجانبين تمثل في إمكانية تدفق الاستثمارات المباشرة لمجموعة شركات ميتسوي وشركاهم داخل المنطقة من خلال دراسة تكوين تحالف بقيادة شركة ميتسوي بهدف بناء وإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، فيما شمل الاجتماع مناقشة دراسة الدخول في مجالات تصنيع سلاسل إمداد القطاعات الصناعية المغذية لقطاع الوقود الأخضر في مصر، ومنها علي سبيل المثال تصنيع معدات محطات تحلية مياه البحر، أما عن ثالث المحاور فتمثل في دراسة إمكانية تصنيع الوقود الأخضر في مصر كأحد أهم المراكز الإقليمية لتصنيع الوقود الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي هذا السياق قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دعوته لممثلي الشركة لزيارة المنطقة الاقتصادية قريباً والتعرف على البنية التحتية والمرافق التي نفذتها المنطقة بمعايير عالمية لخدمة المستثمرين بمناطقها الصناعية، والتي تهتم بتوفيرها الدولة المصرية، وكذلك شبكة الطرق والمرافق لتسهيل مناخ الأعمال واستقطاب استثمارات متنوعة.

وأعقب اللقاءات المشتركة مع الشركات اليابانية، حلقة نقاشية نظمها المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية للشركات اليابانية بالمنطقة الاقتصادية، وشارك في تنظيم الاجتماع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاستثمار والتكنولوجيا - مكتب الترويج في طوكيو (UNIDO- ITPO)، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، والمعهد الياباني للاستثمار الخارجي (JOI) كجهة داعمة، وأدارت الحلقة النقاشية كايوكو سيكي من مركز التعاون الياباني.

وحضر الحلقة النقاشية كل من فيردا جيليغن مسؤول مكتب اليونيدو في طوكيو، وميتسو تامورا العضو المنتدب JCCME، ومحمد أبوبكر صالح، السفير المصري لدى اليابان، والسيد كو تاكيجاوا، مدير عام بشركة سرايا المحدودة، وتوكوجي كوياما، مدير عام بشركة تويوتا تسوشو ، وشيغينوري أوكادا، المدير الإقليمي لشركة توريشيما لصناعة المضخات، وهيدينوري سايتو، رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانية في مصر.

وتناولت الحلقة النقاشية عرضًا للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة لشركاء النجاح من الشركات والمطورين والمشغلين العاملين في نطاقها فعليًّا، والتي منها شركات يابانية مثل شركة سرايا المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات الطبيعية، وشركة تويوتا تسوشو واحدة من الشركات ضمن التحالف العالمي صاحب امتياز تشغيل محطة الرورو بشرق بورسعيد، فيما قام رئيس المنطقة الاقتصادية خلال كلمته باستعراض آفاق التعاون مع الجانب الياباني من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

من جانبه أكد محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، في كلمته خلال الفعالية على ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك النجاحات التي تحققت في إدارة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر مؤخراً.

وعقب كلمات المتحدثين بالحلقة النقاشية التي شهدت مشاركة ما يزيد عن 100 ممثل لشركات كبرى ومؤسسات أعمال وصناديق الاستثمار وإدارة الأصول اليابانية، قام ممثلو الشركات اليابانية بطرح بعض الاستفسارات بشأن الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية والتسهيلات المقدمة وكذا القطاعات التي يمكن ضخ استثمارات فيها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا الطرفين مما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبدوره تصدى رئيس المنطقة الاقتصادية للإجابة على تلك التساؤلات ضمن الحلقة النقاشية.



جانب من الشركات اليابانية الحاضرة للقاء