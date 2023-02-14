شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يطور البنية الأساسية فى الشرقية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد مشترك من ممثلي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات بزيارة عدد من المشروعات المنفذة بمحافظة الشرقية والممولة من كلتا الجهتين باجمالى تمويل 36 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ مشروعات بنية اساسية باستخدام أسلوب العمالة الكثيفة حيث تم تنفيذ مشروعات لرصف الطرق بطول 6 كم، وتأهيل شوارع ببلاط الانترلوك بطول 36.8 كم، وترميم وصيانة كل من مكتب صحه النحال ومركز الشرقية للأسنان، ومركز شباب قرية دهمشا، وعدد (5) وحدات صحية، ووحدة بيطرية بقرية أبراش.

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات وكل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية تعمل على تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستديمة لأبناء هذه المناطق مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما قام الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة وعدد من الجمعيات الأهلية بتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية في أكثر من 30 قرية بالمحافظة في مجالات العناية بصحة الأم والطفل والنظافة البيئية، استفاد منها ما يقرب من 100 ألف أم وطفل بالرعاية الطبية من خلال تنفيذ عدد من الزيارات المنزلية للمرشدات الصحيات والقوافل الطبية والندوات الصحية وقد أتاحت هذه المشروعات ما يقرب من 215 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق.

كما تم تدريب ما يقرب من ألف شباب وفتاة على المهارات الأساسية التي تمكنهم من الدخول لسوق العمل بالإضافة إلى التدريبات الفنية المتخصصة التي يتم تنفيذها بناء على احتياجات الشركات والمصانع التي توفر بدورها فرص عمل للمتدربين الذين ينجحون في اجتياز هذه الدورات التدريبية كما يتم أيضا تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لمساعدة المواطنين على بدء مشروعاتهم الخاصة.

وأكد ممثلو الوفد الأوروبي خلال الزيارة على عمق الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وحرصهم على استمرار التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المصرية لتنفيذ خطط دعم جهود التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتوفير بيئة أفضل للمواطنين ومناسبة لنمو الأعمال والمشروعات وتوفير فرص العمل وإحداث نقلة حضارية لسكان تلك المناطق وتحسين مستوى معيشتهم