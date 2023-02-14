رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يتفقد مشروعات المدينة بأول يوم بعد توليه رئاسة المدينة

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القاهرة - سامية سيد - "الغيطى" يؤكد ضرورة القيام بحملات يومية مكثفة بالتجمع الثالث لإزالة جميع الإشغالات والمخالفات وتطبيق مثل تلك الحملات على جميع أحياء المدينة

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة للمشروعات والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى أول يوم له بعد توليه رئاسة المدينة، حيث رافقه في الجولة نواب رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الإدارات المختلفة بالجهاز، ومسئولو المشروعات.

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، خلال جولته بالتجمع الخامس مناطق (التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - منطقة اللوتس – القطاع الرابع - القطاع الثالث من مركز خدمات التجمع الخامس).

وتابع المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أعمال الطرق الجارية بحى اللوتس والتي تشمل استكمال الطبقة الرابطة الأسفلتية لبعض مناطق حى اللوتس، كما تابع أعمال رفع كفاءة القطاع الثالث وجزء من القطاع الرابع من مركز خدمات التجمع الخامس، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة لها.

كما شملت جولة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتجمع الثالث (منطقة الزلزال – إسكان النقابات)، حيث أكد ضرورة القيام بحملات يومية مكثفة بالتجمع الثالث لإزالة جميع الإشغالات والمخالفات بالتجمع الثالث، وتطبيق مثل تلك الحملات على جميع أحياء المدينة.

واختتم المهندس عبدالرءوف الغيطى، جولته بالمرور على محور جمال عبد الناصر ومحور الجزيرة ومحور العبور، حيث وجه بالعديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين من مسئولى المشروعات والشركات العاملة بالمشروعات المختلفة، مشدداً على ضرورة العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها، وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.