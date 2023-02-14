شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض كائنتين بقرية سياحية واقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء أعمدة دور أرضي دون الحصول على تراخيص بناء، وكذا مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة داخل قرية سياحية بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي تابعة لولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور بدون ترخيص، وإزالة التعديات المقامة على قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي واقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من (دور أرضي + 3 أداور متكررة )، وذلك بدون سند قانوني ودون الحصول على تراخيص بناء، وإزالة التعديات الواقعة على مساحة 300 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والمتمثلة في غرس زراعات وإقامة بعض الغرف والإنشاءات بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص، ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض سكنية بالحي الرابع بمدينة بدر، والمتمثلة في غلق الردود الخلفي للمبنى بقطعة الأرض واستغلاله بنشاط كافيتريا بالمخالفة للترخيص.

وطبقا للقرارات تتولى أجهزة تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – مدينة سفنكس الجديدة - بدر)، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالة.