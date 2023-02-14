بداية التعاملات.. الذهب يتراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1137 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1461 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1705 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1949 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وكان سعر الذهب عالميا قد ارتفع في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 1858 دولارا للأوقية، بنسبة صعد قدرها 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.