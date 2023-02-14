سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، وفقاً لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.40 جنيه للشراء، و 30.50 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 30.40 جنيه للشراء، و 30.50 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 30.55 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وقّدر بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة إلى 30.48 جنيه للشراء، مقابل 30.58 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس، 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري إلى 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.50 جنيه للشراء، و 30.60 للبيع.