شكرا لقرائتكم خبر عن الملا يبحث زيادة التعاون فى أنشطة نقل وتصدير الغاز إلى دول أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة اللقاءات التى يجريها مع رؤساء كبريات شركات البترول العالمية على هامش المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولى للبترول ( ايجبس 2023)، حيث استقبل ماريا ريتا الرئيس التنفيذى لشركة ديسفا اليونانية والوفد المرافق لها، حيت تم بحث دعم وزيادة التعاون المشترك في انشطة صناعة الغاز الطبيعي خاصة نقل وتصدير الغاز المسال إلى دول اوروبا.

وأوضح الملا، أنه تم خلال اللقاء استعراض التسهيلات والبنية التحتية التي يمتلكها الجانبين فى مجال الغاز المسال وطرق الاستفادة المثلى من تلك التسهيلات فى نقل وتصدير الغاز لدول اوروبا ، لافتاً إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال منتدى غاز شرق المتوسط كون مصر واليونان من الاعضاء المؤسسين للمنتدى ، بالإضافة إلى ان هناك علاقات وشراكات قوية ممتدة منذ اعوام بين البلدين.

من جانبها، أكدت ماريا على رغبة الشركة فى تكوين شراكات مع الشركات المصرية العاملة فى انشطة الغاز، وأن تكون اليونان معبر لتصدير الغاز المسال من مصر لأوروبا، خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات التى تؤهلها لذلك، إلى جانب التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها اليونان فى انظمة الغاز المسال بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.