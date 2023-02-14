شكرا لقرائتكم خبر عن 172 مليون دولار واردات مصر من الذرة فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الذرة في شهر نوفمبر الماضي تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها نحو 172 مليون و944 ألف دولار، متراجعة من 185 مليون و680 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 12 مليون و736 ألف دولار.

وواصلت الواردات من الذرة تراجعها في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الواردات المصرية من الذرة نحو 210 ملايين و456 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، متراجعة من 246 مليونا و578 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 36 مليونا و122 ألف دولار.

وإجمالا تراجع العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 38.5٪، وبلغت قيمة الصادرات نحو 3.79 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بتراجع بنسبة 17.8٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، والبترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمدة بنسبة 13.3%، منتجات البترول بنسبة 36.8٪.