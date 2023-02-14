شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أجازات العاملين بشركات قطاع الأعمال بحسب اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 75 من لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، أن العضو المنتدب التنفيذى للشركة ،أو القطاع المختص يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها العضو المنتدب التنفيذى للشركة أو القطاع المختص وإذا رفض العامل القيام بالإجازة سقط حقه.

1 - أجازة عارضه بأجر كامل لمدة ستة أيام فى السنة ،وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول على أية أجازة أخرى ،ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية المقررة بشرط ألا تزيد عن يومين متتاليين فى المرة الواحدة وتقدم إلى جهة رئاسته فى يوم عودته مباشرة.

2 - أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات والأعياد وأيام المناسبات الرسمية والراحات الأسبوعية طبقا للائحة الشركة وذلك على الوجه التالي: -

• خمسة عشر يوماً فى السنة الأولى من خدمة العامل وذلك بعد مضى ستة أشهرمن تاريخ استلامه العمل .

• واحد وعشرون يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة على الأقل بالاضافة الى ستة ايام عارضة .

• ثلاثون يوماً لمن أمضى مدة عشر سنوات فأكثر فى الخدمة بالإضافة الى ستة أيام عارضة .

• خمسة واربعون يوماً لمن تجاوز سن الخمسين بالاضافة الى سبع ايام عارضة .

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة ،أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص على ان يطبق قرار الوزير المختص اذا كانت المدة المحددة بالقرار اكبر من ذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

أضافت اللائحة انه يتولى كل قطاع فى بداية كل عام مالى ،وضع خطة سنوية لاستنقاذ العامل لرصيد اجازته خلال العام وبما ال يؤثر على سير العمل ويتم عرضها من خلال إدارة الموارد البشرية واعتمادها من العضو المنتدب التنفيذى وإذا انتهت علاقة العامل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية أستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد بالشروط المبينة فى هذه المادة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة إلى سنوات تالية لها الا فى حالة طلب إدارة الشركة باعتماد من العضو المنتدب التنفيذي.