شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تعرف على متوسط ساعات البث الإذاعى فى مصر عام 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإنفو جراف مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، والمتعلقة بعدد الشبكات الإذاعية ومتوسط عدد ساعات البث اليومي، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للإعلام، عام 2021/2022.



اجمالى عدد ساعات البث المسموع

وجاءت أهم البيانات:

بلغ عدد الشبكات الإذاعية 10 شبكات.

إجمالي عدد ساعات البث المسموع 189.8 ألف ساعة عام 2021/2022.

احتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات ارسال 66445 ساعة من إجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 36.70٪ بمتوسط يومي 182.2 ساعة.

جاءت شبكة الإذاعات الأجنبية الموجهة في المركز الثاني حيث بلغت 22265 ساعة بنسبة 12.30٪ بمتوسط يومي 61 ساعة 2021/2022.

احتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من إجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 42537 ساعة بنسبة 23.49٪ بمتوسط يومي 116.32 ساعة.

جاء المجال الثقافي في المركز الثاني حيث بلغ 32291 ساعة بنسبة 17.84٪ بمتوسط يومي 88.28 ساعة، يليها ساعات بث المجال الدينى 28261 بنسبة 15.61٪ من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 77.26 ساعة يوميا عام 2021/2022.

بلغ عدد ساعات البث لإذاعة شبكة البرنامج العام 8760 ساعة عام 2021/2022.

بلغ عدد ساعات البـث لإذاعة شبكة الشرق الأوسط 8760 ساعة عام 2021/2022.

بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496.2 ساعة عام 2021/2022.

بلغ متوسط عدد ساعات البث لشبكة صوت العرب 39 ساعة/ يوم عام 2021/2022.