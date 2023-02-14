أخبار البورصة اليوم الإثنين 13-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 13-2-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.083 تريليون جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.083 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 564.2 مليون ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.05%، والعرب على 32.12%، واستحوذت المؤسسات على 66.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 80.7 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 87.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 17214 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 20245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7096 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4393 نقطة، بينما هبط مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3433 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

صفقة هيرميس

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة لعدد 91.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، وذلك في إطار إعادة الهيكلة فيما بين المجموعات المرتبطة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 130 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 45.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 94 ألف سهم، 2000 سهم، 91 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 300 ألف سهم، 125 ألف سهم، 800 سهم، 22 ألف سهم، 85.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 656.3 ألف سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 682.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.92%، شراء الثانية 500 ألف سهم خزينة وبذلك تصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.435% من أسهم رأس المال.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حقق البنك التجاري الدولي (مصر) صافي الدخل من العائد 31 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 25 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح 16.2 مليار جنيه مقارنةً مع 13.3 مليار جنيه.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) صافي مبيعات بلغت 217.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 166.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30%، وبلغ صافي الربح 23.6 مليون جنيه مقارنة مع 5.4 مليون جنيه بنسبة نمو 333%.

حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح 604.4 مليون جنيه مقارنة مع 331.2 مليون جنيه بنسبة نمو 82%.