شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم ثلاثية لضمان نجاح السوق المالية السعودية على المدى البعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، مذكرة تفاهم خلال النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية، تهدف لوضع إطار عمل موحد يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجهات الثلاث والمتمثلة بدفع عجلة التنمية المستدامة وضمان نجاح السوق المالية السعودية وتعزيز قوة بنيتها التحتية على المدى الطويل، بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع. وكجزء من مذكرة التفاهم، سيتم إنشاء فريق تنسيق خاص يجري اجتماعات دورية بهدف تفعيل التعاون بين الأطراف في ثلاث مجالات رئيسة.

تعزيز الاستدامة

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم «تحفز هذه الشراكة الجديدة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز استدامة الشركات السعودية على جميع المستويات، كما تسهم الشراكة في تشجيع جميع الشركات المسجلة على تبني ممارسات استدامة الشركات وإصدار تقارير دورية حول الاستدامة.

وأضاف «يقود تطوير منظومة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى تحفيز نمو القطاع الخاص في المملكة، مما يسهم في هدفنا المتمثل في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وتعزيز مكانة المملكة بين قادة التنمية المستدامة حول العالم تماشيا مع برنامج التحول الوطني في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».

جذب المستثمرين

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز «إن قدرتنا على التنافس العالمي وجذب المستثمرين تعتمد على استدامة الشركات، وهو ما يحتم علينا دعم وترسيخ سياسات النمو المستدام كأحد متطلبات خلق اقتصاد قوي يحقق مستهدفات المملكة.

وأشار إلى أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى الشركات المدرجة في السوق المالية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة تداول السعودية ستدعم شركات القطاع لتبني وتطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

بناء مستقبل السوق

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية المهندس خالد الحصان «يشكل التعاون ركيزة أساسية لبناء مستقبل السوق المالية السعودية في وقت نسعى خلاله لترسيخ مكانتنا كوجهة استثمارية عالمية تربط بين الشرق والغرب.

وفي ضوء توقيع هذه المذكرة، سنمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لتشجيع الشركات المدرجة والمصدرين المحتملين على تبني ممارسات الأعمال المستدامة، بما يدعم نمو السوق المالية السعودية على المدى الطويل تماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030».

3 مجالات رئيسة

