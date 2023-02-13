شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم ثلاثية لضمان نجاح السوق المالية السعودية على المدى البعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تعزيز الاستدامةوقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم «تحفز هذه الشراكة الجديدة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز استدامة الشركات السعودية على جميع المستويات، كما تسهم الشراكة في تشجيع جميع الشركات المسجلة على تبني ممارسات استدامة الشركات وإصدار تقارير دورية حول الاستدامة.
وأضاف «يقود تطوير منظومة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى تحفيز نمو القطاع الخاص في المملكة، مما يسهم في هدفنا المتمثل في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وتعزيز مكانة المملكة بين قادة التنمية المستدامة حول العالم تماشيا مع برنامج التحول الوطني في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».
جذب المستثمرين
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز «إن قدرتنا على التنافس العالمي وجذب المستثمرين تعتمد على استدامة الشركات، وهو ما يحتم علينا دعم وترسيخ سياسات النمو المستدام كأحد متطلبات خلق اقتصاد قوي يحقق مستهدفات المملكة.
وأشار إلى أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى الشركات المدرجة في السوق المالية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة تداول السعودية ستدعم شركات القطاع لتبني وتطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
بناء مستقبل السوق
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية المهندس خالد الحصان «يشكل التعاون ركيزة أساسية لبناء مستقبل السوق المالية السعودية في وقت نسعى خلاله لترسيخ مكانتنا كوجهة استثمارية عالمية تربط بين الشرق والغرب.
وفي ضوء توقيع هذه المذكرة، سنمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لتشجيع الشركات المدرجة والمصدرين المحتملين على تبني ممارسات الأعمال المستدامة، بما يدعم نمو السوق المالية السعودية على المدى الطويل تماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030».
3 مجالات رئيسة
- تطوير معايير مخصصة للسوق السعودية في مجال تصنيف الأنشطة المستدامة (Saudi Taxonomy).
- تطوير إطار عمل وطني للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي يستهدف الشركات المدرجة وشركات البنية التحتية ومؤسسات السوق المالية.
- تعزيز الوعي بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المستثمرين والشركات في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم ثلاثية لضمان نجاح السوق المالية السعودية على المدى البعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.