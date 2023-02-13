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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بحث مع نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، المستجدات الاقتصادية بالمملكة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية للمملكة، والوفد المرافق له.واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز المستجدات الاقتصادية بالمملكة، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
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