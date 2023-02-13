وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجال العمل المناخي، التي تشمل مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، حيث تعمل المملكة لتكون أكبر مصدر له في العالم.وتناول اللقاء مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحات وأهداف الجانبين في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
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