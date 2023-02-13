شركة إعادة تدوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مواد الهدم والبناء «أكام» المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير«سرك» وقعت مذكرة تعاون مشتركة مع شركة قطر للمواد الأولية «الأولية»، وذلك في مقر مجموعة «سرك» في الرياض. ومثل أكام رئيسها التنفيذي المهندس عبدالرحمن المانع، فيما مثل الأولية رئيسها التنفيذي عبدالعزيز التميمي. وتهدف المذكرة إلى مراجعة التفاصيل الفنية لخطوط الفرز لمخلفات الهدم والبناء، ومشاركة المناقصات المطروحة مسبقا بين الطرفين، كذلك مراجعة عميقة لمخلفات التربة والبودرة الناتجة من عملية إعادة تدويرها وإيجاد حل فني لإعادة استخدامها في التسميد وعمليات تعبيد الطرق، بالإضافة إلى مشاركة الدراسات الفنية والمواصفات القطرية الخاصة بالمواد المعاد تدويرها في مجال مخلفات الهدم والبناء، وبحث فرص التعاون المشتركة في مختلف قطاعات النفايات؛ مثل المخلفات المعدنية ومخلفات الإطارات وغيرها. وتهدف المذكرة إلى مراجعة التفاصيل الفنية لخطوط الفرز لمخلفات الهدم والبناء، ومشاركة المناقصات المطروحة مسبقا بين الطرفين، كذلك مراجعة عميقة لمخلفات التربة والبودرة الناتجة من عملية إعادة تدويرها وإيجاد حل فني لإعادة استخدامها في التسميد وعمليات تعبيد الطرق، بالإضافة إلى مشاركة الدراسات الفنية والمواصفات القطرية الخاصة بالمواد المعاد تدويرها في مجال مخلفات الهدم والبناء، وبحث فرص التعاون المشتركة في مختلف قطاعات النفايات؛ مثل المخلفات المعدنية ومخلفات الإطارات وغيرها.

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