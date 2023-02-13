وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمس استدعاء جهاز تلفزيون (إل جي) 86 بوصة وحاملات التثبيت الداعمة لها للطرازات: (86UQ90006LC - 86NANO796QA) لاحتمالية تركيب أرجل الحامل الداعمة للتلفزيون بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى انقلاب التلفزيون والتعرض للإصابة.

ودعت مستخدمي الجهاز إلى فصل أرجل الحامل الداعمة ووضع التلفزيون المتأثر في مكان آمن بعيدا عن الأطفال، والتواصل مع شركة محمد يوسف ناغي المتحدة للتحقق وترتيب موعد للفحص وإجراء الإصلاحات مجانا إذا لزم الأمر.

كما دعت التجارة مستخدمي المنتج إلى التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).