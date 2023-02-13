شكرا لقرائتكم خبر «إنفاذ» يشرف على 19 مزادا لتصفية 77 عقارا و1000 منقول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 14 مزادا علنيا تتنوع بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 77 عقارا وما يتجاوز 1000 من المنقولات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 12 إلى 17 فبراير 2023م.

وتتنوع العقارات ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبان، وتبدأ المزادات بمزاد الأرض رياض المدينة الالكتروني، ثم مزاد جنان نجد الالكتروني لبيع عقارات واقعة في مدينة الرياض، ثم مزاد درب المدينة الالكتروني لبيع عقارات تقع في منطقة المدينة المنورة، ثم مزاد المستقبل الالكتروني لبيع عدد من العقارات بمدينة جازان، ثم مزاد كنوز تبوك الالكتروني الذي يقام في منطقة تبوك، ومزاد الغروب الالكتروني الذي يقام في القنفذة والأطاولة، ثم مزاد عنان يثرب الذي يقام على عقارات متنوعة في منطقة المدينة المنورة، ثم مزاد الشرق الالكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الرياض، ثم مزاد منار المدينة الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد منار المدينة الحضوري الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد كسب الشمال الالكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الحدود الشمالية، ثم مزاد مراسم القصيم الذي يقام على عدد من العقارات بمنطقة القصيم، ثم مزاد نسائم الخبر الذي يقام على عقارات عدة بمدينة الخبر، ثم مزاد رياض المدينة الذي يقام بالمدينة المنورة، إضافة إلى عدد من مزادات المنقولات وهي مزاد على معدات مصنع بمدينة الرياض، ومزاد الشمال للسيارات الالكتروني على منصة مباشر، ثم مزاد على منقولات متنوعة لمستشفى الرحمة الحضوري ومجمع الرقة بالمدينة المنورة، وآخرها مزاد نخبة الأنعام الحضوري الذي يقام على أكثر من 1000 رأس من الأنعام بمدينة الرياض.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.