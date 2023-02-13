تفاهم بين «التنمية الزراعية» وجمعية البن

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ومثل الصندوق خلال التوقيع مدير مكتب الخدمة المتميزة التابع للصندوق في محافظة فيفا موسى الفيفي، ومن جانب جمعية تعاونية البن بجازان رئيس مجلس الإدارة سلمان المالكي، والتي تهدف إلى بناء المبادرات التنموية وتقديم الحلول التمويلية للأنشطة الزراعية، مما يسهم في دعم الإنتاج المحلي الزراعي وفقا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة في مجال زراعة البن، وخلق الفرص الاستثمارية لمزارعي البن.من جانب آخر وقع مدير فرع الصندوق في منطقة جازان فواز زعقان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي إبراهيم أبوشرحة، مذكرة تفاهم لتشجيع العمل التعاوني، وتمويل الأنشطة الريفية، وتفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية وتطويرها بما يخدم مجالات التنمية الريفية المستدامة، إلى جانب حل المشاكل التي تواجه المستفيدين من البرامج، والتعاون في إعداد الدراسات والخطط التسويقية للمنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق.
وتأتي هذه المذكرات انطلاقا من دور الصندوق في بناء المبادرات التنموية وتقديم الحلول التمويلية للأنشطة الزراعية التي تسهم في دعم البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية، وتوفير أفضل وسائل التمويل والخدمات المميزة من خلال الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى تبادل الاستشارات والبيانات.
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