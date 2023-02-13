برنامج تدريب مرتبط بالتوظيف في قطاع المأكولات

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ويسعى البرنامج إلى تدريب وتوظيف ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة في القطاع، وتسعى الوزارة من خلال البرنامج إلى جذب الكوادر والطاقات المحلية الراغبة في العمل في قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي يحقق أهداف استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وفق رؤية المملكة 2030.ويهدف البرنامج إلى تمكين المواطنين من العمل في مجال المأكولات من خلال عقد شراكات نوعية مع كبرى الشركات وأصحاب العلامات التجارية الناجحة، والذين تعهدوا بالتزامهم بتوظيف خريجي البرنامج.
ويستهدف البرنامج الباحثين عن فرص عمل حيث سيتم خلال هذه الدورة التدريبية تقديم معلومات وافية للتطبيق وطرق المحاسبة المختلفة عبر برنامج فودكس (Foodics)، وتزويد المتدربين بالمهارات الأساسية للعمل في القطاع.
يذكر أن الوزارة تهدف إلى زيادة أعداد الشباب والفتيات من أبناء المملكة العاملين في قطاع السياحة، من خلال استقطابهم وتحفيزهم للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي تتيحها لهم عبر برامج التدريب المتنوعة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع السياحي بتوفير فرص تدريب عملية لصقل مهاراتهم، ودعم الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عمل ملائمة في قطاع السياحة.
برنامج تدريبي مرتبط بالتوظيف:
- للباحثين عن فرص العمل بمجال المأكولات
- تدريب وتوظيف 3000 مواطن ومواطنة
- يهدف إلى تمكين المواطنين من العمل في مجال المأكولات من خلال عقد شراكات نوعية مع كبريات الشركات وأصحاب العلامات التجارية الناجحة
- يستهدف الباحثين عن فرص عمل وتقديم معلومات وافية للتطبيق وطرق المحاسبة المختلفة عبر برنامج فودكس (Foodics)
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