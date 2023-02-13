شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الانجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر يناير 2023 عن مشمول 3057 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 426 مليون و97 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليار و60 مليون و818 ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 234 مليون 659 ألف جنيه .

وخلال شهر يناير الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2259 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير)، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 27 مليون و635 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 ملايين و77 ألف جنيه، وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع ببيع 11 لوط بضائع بمبلغ 5 مليون و623 ألف جنيه.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر يناير 2023 حوالي مليار و721 مليون و575 ألف جنيه .