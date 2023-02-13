شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين وذلك مع استمرار الهدوء في تحركات سعر الذهب في البورصة العالمية وكذلك السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1720 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1474 جنيها. عيار 21 يسجل 1720 جنيها. عيار 24 يسجل 1965 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين على خلفية ارتفاع الدولار حيث قام المستثمرون بتثبيت مراكزهم قبل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على خارطة طريق رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق تقرير جولد بيليون، وانخفض سعر الذهب 0.40% إلى 1857 دولار وقت كتابة هذا التقرير، فيما ارتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار أمام سلة عملات رئيسية بنسبة 0.24%

وقال التقرير الفني لجولد بيليون، إنه ينظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها تكون أعلى عندما يتم رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ويواصل الدولار الأمريكي تقدمه وعائدات الخزانة المرتفعة في وضع أسعار الذهب تحت الضغط حيث يتم تحدي التوقعات بقصة طويلة للتضخم.

وارتفع الدولار بنسبة 0.16%، حيث الدولار القوي يجعل السبائك المسعرة بالدولار رهانا أقل جاذبية للمشترين في الخارج، وحامت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 6 يناير.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الجمعة إنه يرى أن معدل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتفع إلى ما يزيد عن 5% ويستمر هكذا لفترة من الوقت ، وأشار إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2024. يتوقع المشاركون في السوق الآن أن يصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الذروة. بنسبة 5% في يوليو.

وقد تستمر التحركات الحذرة لأسعار الذهب في الفترة التي تسبق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث إن أي مخاطر زيادة التضخم يمكن أن تؤدي بالأسواق إلى إعادة النظر في إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ومن المرجح أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير

روسيا تزيد معاناة الذهب

في خطوة أولى من نوعها، قررت روسيا بيع بعض من ذهبها لتغطية عجز الميزانية في يناير مع انخفاض الدخل من عائدات النفط والغاز، وقالت وزارة المالية الروسية في وقت سابق هذا الأسبوع إن عجز الميزانية الروسية ارتفع إلى 1.76 تريليون روبل (25 مليار دولار أمريكي)، وكان هذا أكبر عجز لشهر يناير منذ 25 عاما، وساهم في ذلك انخفاض بنسبة 46% في عائدات الضرائب من النفط والغاز مقارنة بالعام الماضي، وارتفع الإنفاق أيضا بنسبة 59%، مدفوعا بارتفاع الحرب في أوكرانيا.

ويأتي انخفاض عائدات النفط والغاز بعد فرض عقوبات غربية على الصادرات الروسية، وتشمل هذه الحظر المفروض على معظم الواردات المنقولة بحرا من الوقود الخام والمكرر من قبل الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان منفصل إنها باعت 3.6 طن من الذهب من صندوق الثروة الوطني الروسي في يناير وقالت الوزارة إن الغرض من البيع هو المساعدة في تغطية العجز.