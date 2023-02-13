شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: إيجبس أثبت خلال السنوات الماضية أنه نافذة ومنصة كبرى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للجلسات الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023.
ولفت الوزير إلى أن التجمعات الاقليمية والدولية مثل مؤتمر إيجبس لها دور هام فى تكوين فرصة لمواجهة القضايا العاجلة والمشاركة فى الفرص الواعدة فى صناعة الطاقة المتطورة باستمرار، مشيرا إلى أن إيجبس يعد مركز لمحادثات الطاقة والبترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا وأصبح منصة عالمية سنوية ومحرك للتنظيم والاستثمار والتأمين للامدادات والتحول الطاقى والابداع.
وأكد الملا أن نسخة العام الحالى شهدت توسع لآفاق الموضوعات التى يتم مناقشتها لتشمل الموضوعات الملحة لمشهد الطاقة بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتعمق فى المحادثات الحيوية حول اعادة رسم خريطة الطاقة العالمية من خلال تبنى التكنولوجيات الجديدة والبنية التحتية المطلوبة لزيادة الانتاج، بالإضافة إلى مناقشة مستويات الطلب الإمدادات لدعم الاقتصادات العالمية وضمان آمن الطاقة.
ولفت الوزير إلى أن الحديث عن آمن الطاقة وحده غير كافى وأن الاحتياج العالمى للطاقة حقيقة واقعة لاستدامة احتياجات المجتمعات، ولذا من الضرورى تأمين الطاقات المطلوبة بطرق مسئولة وصديقة للبيئة وبأقل تأثير ممكن على المناخ، مؤكدا أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ واتخاذ الخطوات المناسبة لحلها أمر بالغ الأهمية ويؤدى إلى تأمين الطاقة وخفض تكلفتها، وأنه من الضرورى التعامل مع ديناميكيات الأسواق الحالية والخطوات الضرورية التى لابد ان تتخذها الحكومات واطراف الصناعة لمواجهة تحديات توفير وتامين واستدامة الطاقة وبأقل تكلفة.
وختم الوزير كلمته قائلا أن تحقيق مستقبل مشرق لن يكون سهلا ولن يتم بشكل مباشر ولكنه يستدعى التزام وبراعة وخبرات كبيرة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وكافة أطراف صناعة الطاقة.
وخلال كلمتها ، أكدت كادرى سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، على أن مصر تمثل نموذجاً بارزاً في الشراكة فى مجال الطاقة التى تحتاج لشراكات موثوقة وهو ما تحقق بالفعل مع مصر، وقد ظهر ذلك خلال تحقيق خطة الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة من خلال إمدادات غاز منطقة شرق المتوسط فى ضوء مذكرة التفاهم الخاصة بذلك بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المستقبل للشراكات الناجحة وشراكة الاتحاد الأوروبي ومصر مثال مميز لذلك، ولدى المفوضية تعاون كبير مع مصر على المديين المتوسط والطويل فى العديد من المجالات، وأن الغاز الطبيعى سيظل وقوداً رئيسياً فى تحول الطاقة خلال العقدين القادمين حتى تحقيق الانتقال الطاقى الكامل، وأن خطة المفوضية تعمل على خفض الانبعاثات ودعم الشراكات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بين الدول فى الاتحاد الأوروبي وخارجه.