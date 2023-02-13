شكرا لقرائتكم خبر عن البورصتان المصرية والسعودية توقعان مذكرة تعاون في مجالات التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت البورصة المصرية ومجموعة تداول السعودية ، مذكرة تفاهم بغرض تعزيز جهود التعاون المشترك -التي تم توقيعها على هامش فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية التي تسضيفه الرياض خلال الفترة بين 12-14 من شهر فبراير الجاري- تنمية التعاون المشترك للتعرف على أهم التطورات والاليات التي يعمل عليها السوقين.

ومن جهته رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، بالتعاون المشترك مع مجموعة التداول خاصة في مجالات التقنية والتكنولوجيا المالية، وكذلك التبادل المشترك للخبرات والعمل على تنمية الموارد البشرية بالسوقين والتنسيق بينهما فيما يخص المشاركة بالفعاليات الاقليمية والدولية في الأمور المتعلقة بأسواق المال.

وأضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن تبادل الخبرات حول جهود التطوير في ملفات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن مجالات التعاون التي ضمتها مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين، وكذلك بحث سبل التعاون في مجالات التثقيف وتوعية المستثمرين بدور وأهمية أسواق المال في الاقتصادات الوطنية.

وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "نسعى إلى التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية في مجالات تشمل الإدراج المزدوج والمتزامن والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقنية المالية والتنوع والشمول من أجل تحقيق هدفنا المتمثل بترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفا أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز جهود مجموعة تداول لتطوير سوق مالية متقدمة ومتنوعة ومتكاملة توفر فرصاً مجزية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030".