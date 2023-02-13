شكرا لقرائتكم خبر عن البورصتان المصرية والسعودية توقعان مذكرة تعاون في مجالات التقنية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن تبادل الخبرات حول جهود التطوير في ملفات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن مجالات التعاون التي ضمتها مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين، وكذلك بحث سبل التعاون في مجالات التثقيف وتوعية المستثمرين بدور وأهمية أسواق المال في الاقتصادات الوطنية.
وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "نسعى إلى التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية في مجالات تشمل الإدراج المزدوج والمتزامن والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقنية المالية والتنوع والشمول من أجل تحقيق هدفنا المتمثل بترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفا أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز جهود مجموعة تداول لتطوير سوق مالية متقدمة ومتنوعة ومتكاملة توفر فرصاً مجزية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030".