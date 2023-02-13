تراجع سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، حيث هبط سعر الجرام 10 جنيهات، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، مع انخفاض المعدن عالميا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1140 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1466 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1710 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1954 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13680 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1863 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.13%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.