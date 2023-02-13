سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع..

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري 30.53 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع..

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري 30.38 جنيه للشراء، و 30.48 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.