شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية للبيع بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشروق والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 32م2 : 95م2) بسوق المجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 12/3/2023.

وأضاف المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 9م2 : 28م2) بمنطقتي ( سكن مصر – مشروع جنة )، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 19/3/2023.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023.

وأكد المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 15م2 : 99م2) بمبنى السويقة ومبنى السوق التجارية الإداري بمنطقة ابني بيتك والسوق التجارية بموقع 1 لعمارات الإسكان الاجتماعي و 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 30م2 : 60م2) بالسوق التجارية بمنطقة مركز خدمات ابني بيتك بالحي الثالث بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 5/3/2023.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والشروق والفيوم الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.