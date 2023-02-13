شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يستعرض مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبى خطط توسع البحث عن الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت كادرى على العلاقات الوثيقة والحوار والتعاون المشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية والذى يتميز بالعمق والتفاهم والتواصل المستمر، مشيرة إلى أن هناك مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتأمين جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي من خلال إمدادات غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى نجاح مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي 2018-2022 في تحقيق اهدافها.

ومن جانبه رحب الملا بالحضور الدائم لمفوضة الطاقة الأوروبية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، والذى يؤكد على مدى إسهامات وفاعلية مؤتمر إيجبس فى صناعة الطاقة، مشيداً بالتعاون والتفاهم المستمر مع المفوضية، والذى كان من ثماره مذكرة التفاهم التى انتهت العام الماضى وحققت نتائجاً متميزة، خاصة مساهمتها فى مجالات التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالسوق المحلى ونقل التكنولوجيات وتشجيع التحول الطاقى نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أهمية العمل بين الجانبين على تجديدها، فى ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة حالياً.

واستعرض الاجتماع خطط توسع قطاع البترول فى البحث والاستكشاف وتنمية موارده من الغاز الطبيعي، والتوسع فى توصيله للمنازل ومشروعات التقاط الكربون وخفض الميثان وبرامج الدعم الفنى والتدريب للكوادر البترولية.