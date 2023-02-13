شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تخصص 275 قطعة أرض بـ31 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجزار: تخصيص هذا العدد الكبير من الأراضى فى معظم المدن الجديدة وبأنشطة متنوعة.. يدل على نجاح المدن الجديدة فى جذب الاستثمارات بمختلف المجالات
وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 14 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – صناعى – تجارى إدارى – مركز خدمة وصيانة سيارات – مدرسة – مستشفى – نادٍ اجتماعي)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 22 قطعة أرض بأنشطة (صناعى – تجاري ومحطة سيارات – تجاري إداري سكني – زراعى – طبى)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 10 قطع أراضٍ بأنشطة (سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي – تجارى – خدمي صناعي)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 43 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – صناعي – ورش – تجارى إدارى سكنى – زراعى – سكنى مختلط – طبى – بنك).
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 13 قطعة أرض بأنشطة (تجارى إدارى – محطة تموين وخدمات سيارات)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – طبي – صناعي)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 12 قطعة أرض بأنشطة (تجارى إدارى – سكنى مختلط – رياضى صحى – مدرسة – مستودع أنابيب غاز)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 18 قطعة أرض بأنشطة (سكني تجاري إداري – محطة خدمة وتموين سيارات – حضانة – مدرسة – تعليمي – طبي – معهد عالٍ)، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – حضانة – منافذ).
وأوضح الوزير، أنه فى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (مخبز – تجارى)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 11 قطعة أرض بأنشطة (صناعى –تجارى إدارى سكنى – طبى – صناعى – حضانة – مستشفى)، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (طبى – مركز صيانة)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (مخبز – تجاري إداري)، وفى مدينة بورسعيد الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط تجارى، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (صناعي – تجاري إداري).
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري – مخبز)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 15 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى سكنى – مدرسة)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (مدرسة – تجارى إدارى)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص 11 قطعة أرض بأنشطة (محطة خدمة وتموين سيارات – سكني تجاري – تجاري إداري – حضانة – طبي – سكني تجاري إداري – صناعي)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 15 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – لوجيستى – إدارى – دار أيتام – معهد عالٍ – مستشفى – تجارى إدارى سكنى – طبى).
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (فندق – تجاري إداري – نادٍ اجتماعي رياضي)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 19 قطعة أرض بأنشطة (خدمات لوجيستية – تجاري – كافتيريا – طبى – سكني تجاري إداري)، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (مدرسة – تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط ترفيهى، وفى مدينة ناصر الجديدة، تم تخصيص 8 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجارى إداري – تعليمي – طبي – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص 17 قطعة أرض بأنشطة (عمراني متكامل – معهد – حضانة – سكني تجاري إداري - نادٍ اجتماعي – طبي – مخبز)، وفى مدينة غرب قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إداري، وفى مدينة ملوى الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (طبي – تجاري)، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تعليمي.