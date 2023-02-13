شكرا لقرائتكم خبر عن نشر الإصدار الثانى من أدلة الممول للفاتورة الإلكترونية على موقع المصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام المصلحة بنشر الإصدار الثاني من أدلة الممول الخاصه بالفاتورة الإلكترونية ، وهي دليل الممول التعريفي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ودليل الممول للإستعداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الجزء الأول( التسجيل بالمنظومة )، ودليل الممول للإستعداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الجزء الثاني( التكامل والتوقيع الإلكتروني والأكواد) ، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، موضحًا أنه الإطلاع على هذه الأدلة برجاء الدخول علي الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/adlt-almmwlyn-lltaml-m-alfatwrt-alalktrwnyt

أو من خلال QR Code والذي تم نشره على الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي ( الفيسبوك ، وتويتر، وإنستجرام، ولينكد إن ) .

وقال مختار توفيق إن منظومة الفاتورة الالكترونية تُعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بقاعة الخزانة العامة، ومركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية ،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.