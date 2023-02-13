شكرا لقرائتكم خبر عن الديار القطرية تدشن المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت بحجم استثمارات يبلغ 1.75 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة الديار القطرية، أحد أكبر المطورين العقاريين عالميًا ، بتوقيع عقود تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة ، بين شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، إحدى شركات الديار القطرية في مصر، وشركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC".

وتشمل المرحلة الجديدة بناء حي Opal بمنطقة 3D/A وحي Garnet بمنطقة 3D/B. إذ تعد سيتي جيت مدينة كاملة مكتفية ذاتيًا في قلب القاهرة الجديدة تقع على بعد 30 دقيقة من مطار القاهرة الدولي.

وعبر المهندس عبدلله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة اتحاد المقاولين العالمية قائلًا: "نحتفل اليوم بخطوة جديدة في مشروع سيتي جيت ، أحد أكثر المشروعات الواعدة لدينا في مصر، والذي ستبلغ قيمته حين الاكتمال 12 مليار دولار، حيث تفتخر الديار القطرية ببداية العمل في المرحلة الجديدة من المشروع، مع شريكنا في النجاح، اتحاد المقاولين العالمية، خاصة بعد فوزهم بمناقصة المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، و ما شهدناه من تطور مبهر سريع الخطى، نتوقع أن يستمر بعد فوزهم بمناقصة المرحلة الجديدة."

وأضاف العطية: "تأتي المرحلة الجديدة (3D-A/B) من مشروع سيتي جيت بحجم استثمارات 1.75 مليار جنيه، ويعد المشروع تجسيدًا لقيم الشركة واستراتيجيتها في السوق المحلية المصرية. إذ ترتكز استراتيجية الديار القطرية على تدشين مشروعات سكنية ضخمة بمعايير عالمية، تراعي أوجه ومعايير الاستدامة البيئية، لتعزيز قطاع التطوير العقاري في مصر وبالتبعية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير فرص عمل عديدة لتغذية سوق العمل المصري في جميع مراحل تطوير المشروع وبعد الانتهاء منه."

ومن جانبه، أعرب المهندس جمال بهلوان، المدير التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، عن تطلعه لبدء عمليات البناء في المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت، وصرح:"لدينا تاريخ طويل من الانجازات مع شركة الديار القطرية في العديد من الدول العربية، وبالأخص في مصر، ونسعى لمواصلة سلسلة النجاحات التجارية بيننا، حيث حرصنا على الفوز بمناقصة المرحلة الجديدة أيضًا في مشروع سيتي جيت لمدة عامين."

وأضاف بهلوان:"وبصفتنا المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت، والتي تشمل إنشاء 430 وحدة، فسوف نستمر خلال المرحلة الجديدة أيضًا في توفير خدماتنا الرائدة بمجال

البناء والتشييد في سوق العقارات المصري، طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية مستفيدين بالنموذج العالمي الناجح للشركة."

وأعلن الشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية، عن تفاصيل المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت مصرحًا أنها تمتد على مساحة 357,125 متر مربع وتشمل بناء 422 وحدة متنوعة من الفيلات المستقلة و الكواترو فيلا والتوين هاوس؛ كما أضاف أنها مثل سابقتها تساهم في توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 2500 فرصة عمل، وبالتالي تعكس رؤية الشركة في إطار تنمية الاقتصاد المحلي والمجتمعات التي تعمل بها.

وعلق المهندس محمد طارق العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا باتحاد المقاولين العالمية CCC على الحدث، مشيرًا أن الشركة تنفذ مشروعات في السوق المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار بإجمالي 25 عقدًا ونستهدف الوصول إلى 3 مليار دولار خلال عام، وأضاف أن العقود المتكررة مع الديار القطرية خير دليل على ثقة عملاء الشركة عالميًا، حيث أثبتنا على مدار الأعوام مدى التزامنا تجاه عملائنا، وبالأخص عميلنا الاستراتيجي الديار القطرية.

وقام جهاز قطر للاستثمار خلال عام 2005 بتأسيس شركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية ويقع المقر الرئيسي للشركة شمال شرق العاصمة القطرية الدوحة على ساحل الخليج العربي.

تلتزم شركة الديار القطرية منذ نشأتها بالعمل على تنفيذ رؤيتها الطموحة من خلال مشروعات التطوير العقاري التي تعمل على تحسين نوعية المشاريع الإنشائية بما يساهم في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مطابقة للمعايير الإنشائية الدولية.

وقد عززت شركة الديار مكانتها اليوم كواحدة من أكثر الشركات العقارية ثقةً وتقديراً في العالم بسبب التزامها نحو عملائها الكرام وإلتزاماً بجودة المشاريع الإنشائية تنفيذاً للأعمال المُستدامة وقد بلغ رأس المال العام المُساهم للشركة القطرية 8 مليارات دولار، وتعمل الشركة حالياً بعدد 50 مشروعا بـ 20 دولة بقيمة أعمال بلغت قُرابة الـ 35 مليار دولار.

وقد بدأت الديار القطرية في مصر عام 2017، ولديها محفظة أراضي واسعة تمتد إلى 48 مليون متر مربع، ومشروعات ضخمة في وسط وشرق وغرب القاهرة منها: نيو جيزة وسيتي جيت القاهرة الجديدة، وسانت ريجيس القاهرة، فضلًا عن مشروعين على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.

سيتي جيت مدينة مكتفية ذاتيا تتوافر فيها مساحات مختلفة من الفيلات والشقق التي تطل على ملعب للجولف ومساحات خضراء والحدائق العامة. بالإضافة إلى المراكز المجتمعية في جميع الأحياء، سيوفر مشروع سيتي جيت أيضاً مرافق بالغة الرقي،. وكل هذه المباني والمرافق سيتم تخطيطها وتنفيذها بمعايير ومواصفات عالمية، حيث تصل قيمة المشروع حين الانتهاء 12 مليار دولار وقد حققت بالفعل حجم مبيعات يبلغ 8 مليار جنيه حتى الآن.

وتقع سيتي جيت في شرق القاهرة، وتحتل موقعاً متميزاً بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى بعد 30 كم من الجنوب الشرقي للقاهرة و30 دقيقة من مطار القاهرة الدولي.



الديار القطرية تدشن المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت (4)



الديار القطرية تدشن المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت (5)



الديار القطرية تدشن المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت (1)



الديار القطرية تدشن المرحلة الجديدة من مشروع سيتي جيت (2)