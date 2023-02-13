شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب الأسبوع المقبل مع ترقب تقرير التضخم الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بعد ارتفاع يناير، والذي شهد أفضل بداية لهذا العام منذ أكثر من عقد والآن تتحول كل الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث إنه قد يكون الحافز الكبير التالي للمعدن الثمين، بحسب جولد بيليون، وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1865 دولار للأوقية، حيث لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددا، الأمر الذي يؤثر على الذهب.

وكان الاتجاه الصاعد للذهب تغير بعد أن أظهر تقرير التوظيف القوي من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مكاسب في الوظائف عند 517 ألف في يناير، وفق التقرير الفني لجولد بيليون ومع تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف الأسواق من أنه إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في المفاجأة على الجانب الصعودي ، فسيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا

وأحضر باول المقدار الصحيح من "حديث الاحتياطي الفيدرالي" عندما ظهر في النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة يوم الثلاثاء. من ناحية أخرى ، كرر أن "عملية خفض التضخم" قد بدأت محذرا من أنه إذا استمرت البيانات في الظهور بشكل أقوى، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الذروة إلى الأعلى.

وأكد تقرير جولد بيليون ، أنه يجب مراقبته تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل حيث يستعد سوق الذهب لعدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية، وإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء هو التقرير الذي يجب مراقبته لأنه قد يكون المحفز الكبير التالي للذهب، حيث يحتاج الذهب إلى محفز كبير لعكس نشاط البيع الحالي، ويمكن أن يأتي في شكل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه ، إذا لم يكن مؤشر أسعار المستهلكين صدمة كبيرة بما يكفي ، فلن يشهد الذهب الكثير من عمليات البيع في الأسبوع المقبل .

وتتوقع الأسواق أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 6.2% في يناير من 6.5% في ديسمبر ونعتقد في جولد بيليون أن التضخم سينخفض بأكثر من الإجماع ، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة لأسعار السلع لأنه سيهدئ المخاوف من وجود بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددا وأسعار فائدة أعلى في الولايات المتحدة لفترة أطول

ودعم شراء الذهب الأخير من البنك المركزية الذهب، وينتظر السوق لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

في الوقت ذاته عدل مجلس الذهب العالمي تقرير الطلب على الذهب هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أن شراء البنوك المركزية للذهب كان عند مستوى قياسي في عام 2022 ، حيث تم شراء 1136 طنا.

مستويات أسعار الذهب

وذكر تقرير جولد بيليون أن نطاق التداول المحتمل للذهب واسع جدا في الوقت الحالي ، مع وجود دعم قوي حاليا عند 1800 دولار للأوقية والمقاومة عند 1900 دولار.

البيانات الرئيسية الأسبوع المقبل

تشمل البيانات الأخرى التي يجب مراقبتها مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ، ومؤشر أسعار المنتجين ، والإنتاج الصناعي وستكون بيانات النشاط لشهر يناير الذهب يتطلقوية طوال الوقت. التناقض بين الطقس في منتصف أواخر ديسمبر ، حيث كان الجو باردا بشكل لا يصدق ، مقابل شهر يناير المعتدل للغاية ، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا". "هذا يعني أنه سيكون هناك استهلاك متأخر، بالإضافة إلى أن الطقس الأفضل يعني المزيد من الناس في الخارج ، وهو ما سيؤدي في جميع الاحتمالات إلى زيادة الإنفاق في يناير. نحن نعلم بالفعل أن مبيعات السيارات كانت قوية جدا وهذا من شأنه أن يرفع مبيعات التجزئة بشكل كبير من تلقاء نفسه.

الثلاثاء: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

الأربعاء: مبيعات التجزئة الأمريكية ، مؤشر التصنيع إمباير ستيت بنيويورك ، الإنتاج الصناعي الأمريكي

الخميس: مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ، مطالبات البطالة الأمريكية ، بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة ، مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي

أسعار الذهب محليا

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي داخل مصر عند مستوى 1725 للجرام عيار 21 الأوسع انتشارا، وبينما انخفضت الأسواق العالمية وهو ما أضاف ضغوط بيعية على الذهب في مصر، جاءت بيانات التضخم في مصر التي ارتفعت بأكثر من المتوقع لتدعم الذهب محليا من جديد

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى مرتفع جديد في يناير ، حيث يواصل المصريون محاربة الزيادات المستمرة في الأسعار وانخفاض قيمة العملة ، حسبما أفاد مكتب الإحصاء المصري يوم الخميس.

نشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أرقاما تظهر أن التضخم السنوي بلغ 26.5 في المائة الشهر الماضي ، ارتفاعًا من 21.9 في المائة في ديسمبر 2022. وفي يناير 2022 ، كان الرقم نفسه يقف عند 8 في المائة فقط ، قبل أن يرتفع بعد تفشي المرض. الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي ، وهزت الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مصر الشهر الماضي بشكل مطرد. وقال المكتب إن تكلفة الخبز والحبوب زادت في المتوسط بنسبة 6.6 في المائة بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 20.6 في المائة.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 33.00 في المائة بنهاية هذا الربع، وفقا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية ولكن على المدى الطويل ، من المتوقع أن يتجه معدل التضخم في مصر نحو 8.50 في المائة في عام 2024 و 6.50 في المائة في عام 2025.