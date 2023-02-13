شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل ما بين 80 و85 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن استقرار في السوق المحلي للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 66 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم الاثنين ، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 80 و85 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وبلغ سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا، سعر الساسو 76 جنيهًا، والكتكوت الساسو 16 جنيها، وأمهات بيضاء 60 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 17 إلى 18 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 101 جنيه لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 114 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 102 جنيه للكرتونة.