تفاهم بين تداول السعودية و3 بورصات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أعمال النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية 2023 توقيع مذكرات تفاهم مع بورصات سنغافورة ومصر وقطر، وذلك لتعزيز التعاون عبر عدد من المجالات الرئيسية بما في ذلك الإدراج المزدوج والتقنية المالية ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما وقعت مجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية لتطوير برامج تدريبية للمتخصصين في مجال الأسواق المالية في المملكة.

وتهدف الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدد من الأسواق المالية الإقليمية والعالمية إلى دعم الجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية متقدمة ومتكاملة للسوق المالية السعودية، إضافة إلى دعم الابتكار عبر مختلف الأسواق المالية العالمية.

وتركز مذكرات التفاهم على تبادل البيانات والمعرفة والتعاون في مجالي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقنية المالية. كما ستعمل الأسواق المالية الأربع على تمكين عمليات الإدراج المزدوج والمتزامن بهدف تعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان «نسعى إلى التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية في مجالات تشمل الإدراج المزدوج والمتزامن والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقنية المالية والتنوع والشمول، من أجل تحقيق هدفنا المتمثل بترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة تربط بين الشرق والغرب.

وستسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز جهودنا لتطوير سوق مالية متقدمة ومتنوعة ومتكاملة توفر فرصا مجزية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030». ويجمع ملتقى السوق المالية السعودية أكثر من 2000 من المصدرين والمستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق على مدار يومين حافلين بالحوارات والنقاشات المثمرة التي تهدف للنهوض بالسوق المالية السعودية. ويعد الملتقى واحدا من أهم الفعاليات الرئيسية بالنسبة للمصدرين والمستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي.