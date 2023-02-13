استثمر في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى يعقد في الكويت اليوم، في إطار زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح للكويت، بحضور المسؤولين من البلدين، ومشاركة الجهات الحكومية وكبريات الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

ويهدف المنتدى إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، إضافة إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.