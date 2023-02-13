خدمة شحن ملاحية جديدة تربط آسيا وأوروبا عبر ميناء جدة

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يأتي ذلك في إطار الهدف الاستراتيجي لـ»موانئ» بتحسين تصنيف المملكة على المستوى الإقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ورفعه إلى 80 نقطة على مستوى دول المؤشر والبالغ حاليا 71.33 نقطة، ومساهماتها في تحسين الربط الوطني والإقليمي والدولي لشبكات النقل والتجارة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحور التقاء ثلاث قارات.وتربط الخدمة الملاحية الجديدة المملكة بـ6 موانئ عالمية تبدأ من موانئ «بريمرهافن وأنتويرب ومونتوار» في أوروبا مرورا بميناء جدة الإسلامي، ومنه إلى ميناء «إينور الهندي» وميناءي «تايكانغ وشنغهاي» في الصين، وذلك ضمن خطة «البحري» التوسعية لتعزيز شبكة خطوطها الملاحية المنتظمة، ودعم سلاسل الإمداد، ويستقبل ميناء جدة الإسلامي أول سفينة على الخدمة الملاحية الجديدة في بداية فبراير لعام 2023م.
يذكر أن «موانئ» و»البحري» قد وقعتا خلال 2022م اتفاقية يتم بموجبها إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي على مساحة 95,436 م2، وذلك ضمن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية لإنشاء مناطق لوجستية متكاملة تنفيذا لمبادراتها وركائزها بزيادة عدد المراكز اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة وفق أفضل المعايير العالمية.
الخدمة الملاحية الجديدة تربط المملكة بـ6 موانئ عالمية:
- بريمرهافن في أوروبا
- أنتويرب في أوروبا
- مونتوار في أوروبا
- إينور في الهند
- تايكانغ في الصين
- شنغهاي في الصين
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