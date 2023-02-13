شكرا لقرائتكم خبر أوبك تدعو الدول للاستثمار في النفط وتطالب بسياسات مناخ متوازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الدول إلى الاستثمار أكثر بكثير في النفط لتلبية احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل، مطالبا أن تكون سياسات المناخ أكثر «توازنا وإنصافا».

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، أمس، في مؤتمر للطاقة في القاهرة، قوله «إنه من الضروري أن تتوقف جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات المناخ الجارية لوهلة، وأن تنظر إلى الصورة الكبيرة».

وشدد الغيص على أنه يتعين على جميع الأطراف «العمل من أجل انتقال الطاقة بشكل منظم وشامل ويساعد على ضمان أمن الطاقة للجميع».

وقال الأمين العام للمنظمة «إن أوبك تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا. وأضاف الغيص وفقا لوكالة «رويترز» أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025. وأكد أن أوبك ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.

وتأتي تصريحات الأمين العام للمنظمة وسط تحول بين بعض الحكومات والشركات الغربية فيما يتعلق بالوقود الأحفوري. وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مما دفع أمن الطاقة إلى صدارة جدول أعمال الكثير من القادة.

وفي أوروبا، قالت شركة» شل بي إل سي» إنها ستتوقف عن تسريع الإنفاق على الطاقة المتجددة، في حين أبطأت شركة «بريتش بتروليوم بي إل سي» تخفيضها المخطط لإنتاج النفط والغاز.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي، «إننا سنحتاج إلى النفط لعقد آخر على الأقل».

وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة الجمعة الماضية، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت 8%، إذ أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل. وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنحو 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولار.

وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.