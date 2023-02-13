وسط جدة للتطوير

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وأفادت شركة وسط جدة أن المذكرة تهدف لتشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قبل المعهد، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس لمشروع وسط جدة، وقعت مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، تهدف لتبادل الخبرات والارتقاء بطرق نشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع على مستوى المملكة.وأفادت شركة وسط جدة أن المذكرة تهدف لتشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قبل المعهد، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة.

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