أمير جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد بن ناصر، افتتح فعاليات مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، بمقر المهرجان في محافظة الداير.

وتجول الأمير محمد بن ناصر في أروقة المهرجان، مستمعا لشرح من مدير فرع البيئة المهندس محمد آل عطيف، ومحافظ الداير المشرف العام على المهرجان نايف بن لبدة، عن المعرض الخاص بمزارعي البن الذي يشارك فيه أكثر من 100 مزارع، يعرضون أكثر من 500 طن من أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة.

واطلع على الأركان التراثية والثقافية، إلى جانب أركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، وتجول في معرض الفن التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان.