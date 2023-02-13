شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعت 133 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة قبل نهاية عام 2022، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة التليفون للأفراد نحو 505 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 134 مليون و34 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 133 مليون و529 ألف دولار في شهر واحد فقط.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات الهواتف المحمولة جاءت ضمن قائمة أهم واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال نفس الفترة، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك الواردات نحو 155 مليون و708 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 694 مليون و11 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 538 مليون و303 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم السلع التي تراجعت خلال هذا الشهر كلا من سيارات الركوب، حيث بلغت واردات مصر منها نحو 97 مليون و503 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 324 مليون و292 ألف دولار فى شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 226 مليون و789 ألف دولار.

وإجمالا قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعت لتصل إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 38.5٪.