أخبار البورصة اليوم الأحد 12-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 12-2-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وشركة النصر للأعمال المدنية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبلتون المالية القابضة.

البورصة تخسر 15 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 471 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 6.83%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 158.5 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 114.3 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 82.8 مليون جنيه، 67.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 20334 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه 759.9 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد مليون سهم، 235 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة رواد السياحة-رواد 1500 سهم، وباع مساهم رئيسي بنفس الشركة 443 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 102 ألف سهم، 10 أسهم، 92 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 133 ألف سهم، 1050 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 297.7 ألف سهم.

بنك قناة السويس

قال بنك قناة السويس، إن البنك بصدد السير في إجراءات زيادة رأس المال، وذلك تنفيذًا لمتطلبات قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2022، والذي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى 5 مليارات جنيه، وقام البنك بالفعل برفع رأس ماله المصدر والمدفوع إلى 3.6 مليار جنيه عم طريق توزيع أسهم مجانية.

سيدبك

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن جاري استيفاء متطلبات المستشارين المالي والقانوني لعملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته-إيثيدكو، للقيام بإعداد التقرير النهائي لكافة الأطراف، ولم ينتهي المستشار المالي من إعداد التقرير المالي النهائي الذي يحدد تفاصيل عملية الاستحواذ.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي، إيرادات بلغت 6.089 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.761 مليار جنيه بنسبة نمو 41%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.19 مليار جنيه مقابل 1.451 مليار جنيه بزيادة قدرها 739 مليون جنيه بنسبة نمو 51% مقارنة بنفس السنة المالية لعام 2021.

حقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 6.33 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 5.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في عام 2021 بنسبة نمو 21.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 50.25%.