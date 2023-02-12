أخبار الاقتصاد اليوم.. آفاق رحبة للاستثمار فى الطروحات الحكومية بدأت بـ32 شركة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 12-2-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ،من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم فى توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة

وزير المالية: آفاق رحبة للاستثمار فى الطروحات الحكومية بدأت بـ32 شركة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم فى توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية فى المدى المتوسط، على نحو يُساعد فى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناتجة عن التحديات الدولية التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوروبا، مع تبعات جائحة كورونا، وتزداد تعقيدًا بما تفرضه التغيرات المناخية من ضغوط تمويلية ضخمة.

بيع 1.6 مليون قنطار قطن بـ8.9 مليار جنيه ضمن منظومة التداول الجديدة حتى الآن

تواصل المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام، نجاحها في تسويق المحصول، حيث بلغت الكميات المباعة من الأقطان نحو 1.6 مليون قنطار، منذ بداية الموسم في شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن.

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حول مؤشرات أداء المنظومة ومستجدات أعمالها، أنه تم إجراء 135 مزادًا لبيع الأقطان في الموسم التسويقي 2022/2023، وقامت 54 شركة بشراء الكميات المشار إليها بقيمة حوالي 8.9 مليار جنيه.

وتم إجراء المزادات في 15 محافظة بالوجهين القبلي والبحري: (كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، القليوبية، البحيرة، دمياط، المنوفية، الغربية، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، والمنيا).

طارق الملا: يجب ضخ استثمارات جديدة للبحث بالتوازى مع استثمارات استدامة الطاقة

شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023) بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جلسة نقاشية بعنوان ( التعاون في الطاقة والمناخ) بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم وجون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة اباتشي الامريكية وجوزيف ماكمونيجل امين عام منتدي الطاقة الدولي.

وقال المهندس طارق الملا إن الفترة الماضية كانت مليئة بالتحديات بداية من كوفيد وتباطؤ الأسواق والأزمة الروسية الاوكرانية، ولاشك أن هذه الاحداث كانت كاشفة لقلة الاستثمارات التي شهدناها تزامنا مع التحول الطاقى، وهو ما أثر علي امدادات الطاقة وبالتالي كان علينا مواجهة هذه الازمات خاصة قلة الاستثمارات.

وأضاف الملا أن تلك التحديات أوضحت اهمية التعاون الدولي بين الحكومات لسد الفجوة في مجال الطاقة.

وأكد الملا علي أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف بالتوازي مع الاستثمارات في استدامة الطاقة، وهو ما ظهر جليا من خلال مؤتمر المناخ Cop27 الذي استضافته مصر والذي كان منصة حوار بين الدول الغنية والنامية وخاصة دول القارة الأفريقية ، وانعكس ذلك علي توصيات المؤتمر بانشاء صندوق الخسائر والاضرار ( التعويضات) ليصبح امرا واقعا.

أمين أوبك: حضور الرئيس السيسى لمعرض إيجبس يعكس اهتمامه البالغ بصناعة الطاقة والنفط بشكل خاص

ألقي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك) هيثم الغيص كلمة في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023)

وفي مستهل كلمته توجه أمين عام اوبك بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعايته لهذا الحدث الهام في الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن حرص سيادته علي حضور الافتتاح يعكس اهتمامه البالغ بصناعة الطاقة بشكل عام وصناعة النفط والغاز بشكل خاص تأكيدا علي دور مصر الريادي في أسواق الطاقة.

وأعرب الغيص عن سعادته بحضور افتتاح هذا المؤتمر في القاهرة لأول مرة كأمين عام لمنظمة اوبك، لافتا إلى أن أوبك احتفلت أمس بالقاهرة "باتفاق المعادى" التاريخي الذى تم التوصل إليه من قبل الخمس دول المؤسسة لمنظمة أوبك عام 1959 في نادي المعادي واليخت فى مصر والذى مهد الطريق لإنشاء منظمة أوبك بعدها بعام فى بغداد.

وأضاف الغيص أن مصر وأوبك يعملان دائما جنبا إلى جنب ، وأن مصر داعم رئيسى لإعلان التعاون المعروف بأوبك بلس والذى أكدت مجموعة العشرين والدول المستهلكة الرئيسية على دوره الإيجابى والبناء فى دعم استقرار أسواق البترول العالمية.